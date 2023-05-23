$79.94+0.0386.50+0.22

Блинкова обыграла Фридзам и вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в 1/4 финала турнира категории WTA 250, проходящий в Страсбурге (Франция).

Россиянка Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
© РИА Новости

Отметим, что во втором круге соревнований 66-я ракетка мира оказалась сильнее представительницы Германии Анны-Лены Фридзам. Россиянка выиграла со счетом 6:4, 7:6 (13:11).

Победительница четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Добавим, что на стадии четвертьфинала турнира в Страсбурге Блинкова сыграет с победительницей пары Карла Суарес Наварро (Испания) – Джил Тайхманн (Швейцария).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий