Россиянка Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в 1/4 финала турнира категории WTA 250, проходящий в Страсбурге (Франция).

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Отметим, что во втором круге соревнований 66-я ракетка мира оказалась сильнее представительницы Германии Анны-Лены Фридзам. Россиянка выиграла со счетом 6:4, 7:6 (13:11).

Победительница четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.