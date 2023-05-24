Карацев выиграл матч второго круга квалификации «Ролан Гаррос»

62-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев в двух сетах переиграл теннисиста из Доминиканской Республики, Ника Хардта (218-я ракетка мира), в матче второго круга квалификации «Ролан Гаррос» — 2023. Счёт встречи: 7:5, 6:3.

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Матч продолжался 1 час 43 минуты. В первом сете Карацеву удалось сделать брейк при счёте 5:5, а затем удержать свою подачу. Во второй партии Аслан выиграл четыре гейма на подаче Хардта, но также позволил сопернику сделать два брейка.