Рахимова пробилась во второй круг теннисного турнира в Марокко

Россиянка Камилла Рахимова в первом круге турнира в Марокко одержала победу над местной теннисисткой Малак Эль Аллами.

Соперницы провели на корте 1 час 17 минут, россиянка справилась с Эль Аллами в двух сетах. На счету Рахимовой 3 эйса и 2 двойных ошибки.