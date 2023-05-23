Рахимова пробилась во второй круг теннисного турнира в Марокко
Россиянка Камилла Рахимова в первом круге турнира в Марокко одержала победу над местной теннисисткой Малак Эль Аллами.
Соперницы провели на корте 1 час 17 минут, россиянка справилась с Эль Аллами в двух сетах. На счету Рахимовой 3 эйса и 2 двойных ошибки.
Рахимова во втором круге сыграет с победительницей пары Анастасия Тихонова (Россия) — Алисия Паркс (США).
WTA 250. GRAND PRIX SON ALTESSE ROYALE LA PRINCESSE LALLA MERYEM. ПРИЗОВОЙ ФОНД — 259 303 ДОЛЛАРА
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия) — Малак Эль Аллами (Марокко) — 6:3, 6:3