Андреева разгромила колумбийку Аранго в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, 142-я ракетка мира 16-летняя Мирра Андреева отдала только два гейма своей сопернице, 205-й ракетке мира из Колумбии Эмилиане Аранго, в полуфинале квалификации турнира «Ролан Гаррос». Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:0, 6:2.

© Чемпионат.com

Матч теннисисток продолжался 1 час 14 минут. Мирра Андреева за это время реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. На счету Эмилианы Аранго один реализованный брейк-пойнт и четыре двойные ошибки.