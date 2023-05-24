Андреева разгромила колумбийку Аранго в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева разгромила Эмилиану Аранго в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка, 142-я ракетка мира 16-летняя Мирра Андреева отдала только два гейма своей сопернице, 205-й ракетке мира из Колумбии Эмилиане Аранго, в полуфинале квалификации турнира «Ролан Гаррос». Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:0, 6:2.
Матч теннисисток продолжался 1 час 14 минут. Мирра Андреева за это время реализовала шесть брейк-пойнтов и допустила две двойные ошибки. На счету Эмилианы Аранго один реализованный брейк-пойнт и четыре двойные ошибки.
В финале квалификации за выход в основную сетку турнира Мирра Андреева будет бороться с 84-й ракеткой мира из Колумбии, 21-летней Марией-Камилой Осорио-Серрано. Встреча Андреевой и Осорио-Серрано состоится в четверг, 25 мая. Время начала матча будет известно позже.