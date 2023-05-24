Россиянка Аванесян вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, 134-я ракетка мира 20-летняя Элина Аванесян вышла в финал квалификации турнира «Ролан Гаррос», обыграв в 1/2 финала 207-ю ракетку мира из Нидерландов Лесли Керкхове. Встреча спортсменок завершилась в трёх сетах со счётом 6:3, 4:6, 6:3.

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Матч длился 1 час 50 минут. За это время Элина Аванесян реализовала семь брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. На счету Лесли Керкхове пять реализованных брейк-пойнтов и три двойные ошибки.