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Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

В Страсбурге (Франция) завершился матч второго круга теннисного турнира категории WTA 250, в котором встречалась российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и польская спортсменка Магда Линетт.

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге
© РИА Новости

Встреча завершилась победой российской спортсменки со счетом 6:3, 6:3.

Павлюченкова в ходе матча дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

Линетт дважды сделала эйс, трижды допустила двойную ошибку и реализовала один брей-пойнт из двух.

Призовой фонд соревнований составляет 225 тысяч евро. В четвертьфинале турнира Павлюченкова сыграет с американкой Лорен Дэвис.

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