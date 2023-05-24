$79.97-0.2086.20-0.35

Рууд переиграл Вулфа в двух сетах на турнире в Женеве

Четвёртая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд выиграл матч второго круга турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), переиграв американского теннисиста Джеффри-Джона Вулфа (49-я ракетка мира). Счёт двух партий — 6:3, 7:5.

Рууд переиграл Вулфа в двух сетах на турнире в Женеве
© Чемпионат.com

Матч продолжался 1 час 20 минут. Для победы Рууду хватило двух брейков. В первом сете норвежец выиграл первый гейм на подаче соперника, а во втором сделал брейк при счёте 5:5.

Рууд и Вулф выполнили одинаковое количество эйсов (по шесть) и допустили одинаковое количество двойных ошибок (по две). В четвертьфинале турнира Каспер сыграет с чилийским теннисистом Николасом Джарри (54-я ракетка мира).

Напомним, Рууд является финалистом прошлогоднего розыгрыша «Ролан Гаррос». Тогда норвежец в трёх партиях уступил Рафаэлю Надалю.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий