Тимофеева вышла в третий круг квалификации «Ролан Гаррос», проиграв первый сет 1:6

В первом сете Хвалинска, подававшая первой, сделала два брейка — 6:1. Однако во втором сете польская теннисистка не выиграла ни одного гейма на своей подаче, а Тимофеева упустила два гейма на своей подаче — 6:2 в пользу Марии. В третьем сете Тимофеева сделала ещё два брейка — 6:1 в пользу российской теннисистки.