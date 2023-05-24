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Тимофеева вышла в третий круг квалификации «Ролан Гаррос», проиграв первый сет 1:6

Российская теннисистка Мария Тимофеева (208-я ракетка мира) в трёх сетах переиграла представительницу Польши Майю Хвалинска (345-я ракетка мира) в матче второго круга квалификации «Ролан Гаррос» — 2023. Счёт встречи: 1:6, 6:2, 6:1.

Тимофеева вышла в третий круг квалификации «Ролан Гаррос», проиграв первый сет 1:6
© Пресс-служба Французской федерации тенниса

В первом сете Хвалинска, подававшая первой, сделала два брейка — 6:1. Однако во втором сете польская теннисистка не выиграла ни одного гейма на своей подаче, а Тимофеева упустила два гейма на своей подаче — 6:2 в пользу Марии. В третьем сете Тимофеева сделала ещё два брейка — 6:1 в пользу российской теннисистки.

Ранее в этом году 19-летняя Тимофеева выступала только на турнирах ITF. В первом круге квалификации «Ролан Гаррос» теннисистка переиграла соотечественницу Марину Мельникову.

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