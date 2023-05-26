Карацев пробился в основную сетку «Ролан Гаррос»

Российский теннисист, 62-я ракетка мира Аслан Карацев вышел в основную сетку Открытого чемпионата Франции. В финале квалификации турнира Карацев одолел представителя США Николаса Морено-Де-Альборана со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. За это время Карацев выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки, он также реализовал два брейк-пойнта.

Карацев вышел в основную сетку «Ролан Гаррос» в третий раз в карьере. Россиянин узнает своего соперника по старту турнира во Франции позже.