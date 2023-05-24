Мать Циципаса прокомментировала недовольство Стефаноса подсказками на русском
Греческий теннисист поругался с мамой.
Юлия Сальникова, мама греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, прокомментировала резонансную историю, которая произошла во время полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Циципас играл с россиянином Даниилом Медведевым.
Греческий теннисист остался недоволен тем, что его мать давала подсказки на русском языке. Тогда Стефанос призвал её перейти на греческий.
В итоге Сальникова покинула бокс сына. В дальнейшем она сидела отдельно.
Матч закончился победой Медведева со счётом 7:5, 7:5.
«Мы его поддерживали всем боксом. Я, видя эту ситуацию на корте, надеялась, что он будет дальше бороться. Но все призывы на английском и греческом ни к чему не привели. И конкретных подсказок не было. На просьбу бороться, которую я озвучила на русском, он завёлся. И это окончательно решило исход матча», — приводит слова Сальниковой телеграм-канал «Теннисология».