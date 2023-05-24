Мать Циципаса прокомментировала недовольство Стефаноса подсказками на русском

«Мы его поддерживали всем боксом. Я, видя эту ситуацию на корте, надеялась, что он будет дальше бороться. Но все призывы на английском и греческом ни к чему не привели. И конкретных подсказок не было. На просьбу бороться, которую я озвучила на русском, он завёлся. И это окончательно решило исход матча», — приводит слова Сальниковой телеграм-канал «Теннисология».