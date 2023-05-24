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Грачёва вышла в 1/4 финала турнира в Страсбурге, где сыграет с украинкой Свитолиной

Россиянке хватило двух сетов, чтобы сломить сопротивление соперницы.

Грачева вышла в 1/4 финала турнира в Страсбурге
© «Чемпионат»

44-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва сыграет в четвертьфинале турнира в Страсбурге (Франция). В матче второго круга Грачёва переиграла француженку Селену Яникижевич (188-я ракетка планеты) со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. По итогу встречи Грачёвой не удалось выполнить ни одного эйса, Варвара не допустила ни одной ошибки на своей подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми попыток. Яникижевич смогла выполнить одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Соперницей Грачёвой в четвертьфинале станет представительница Украины Элина Свитолина.

Ранее в третий круг турнира во Франции пробилась ещё одна россиянка Анастасия Павлюченкова.

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