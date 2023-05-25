Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу «Ролан Гаррос»

В 2023 году Открытый чемпионат Франции по теннису пройдёт с 28 мая по 11 июня. В нём примут участие все сильнейшие теннисисты планеты. Призовой фонд турнира составит рекордные для «Ролан Гаррос» € 49,6 млн. Увеличение призовых коснётся всех спортсменов, участвующих в турнире. Ожидается, что участники квалификации получат выплату почти на 12% больше, чем в 2022 году. Призовые за первые три круга турнира также возросли на 11-13%.