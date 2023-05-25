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Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу «Ролан Гаррос»

В Париже (Франция) состоялась жеребьёвка первого раунда «Ролан Гаррос» — 2023 в женском одиночном разряде. Российские теннисистки узнали своих соперниц.

Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу «Ролан Гаррос»
© Betassist

Первая ракетка России Дарья Касаткина встретится с представительницей Германии Юле Нимайер на старте Открытого чемпионата Франции.

Ещё одна россиянка Вероника Кудерметова сыграет с Анной Шмидловой из Словакии.

В 2023 году Открытый чемпионат Франции по теннису пройдёт с 28 мая по 11 июня. В нём примут участие все сильнейшие теннисисты планеты. Призовой фонд турнира составит рекордные для «Ролан Гаррос» € 49,6 млн. Увеличение призовых коснётся всех спортсменов, участвующих в турнире. Ожидается, что участники квалификации получат выплату почти на 12% больше, чем в 2022 году. Призовые за первые три круга турнира также возросли на 11-13%.

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