Мирра Андреева — самая молодая теннисистка с 1995 года, вышедшая в основу «Ролан Гаррос»

143-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо в 1995 году, которой удалось преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции.

На данный момент Андреевой 16 лет и 16 дней. В более раннем возрасте в последний раз пробивалась в основу «Ролан Гаррос» именно Моресмо. Будущей двукратной чемпионке турниров «Большого шлема» и первой ракетке мира тогда, в 1995 году, было 15 лет и 10 месяцев. Примечательно, что в данный момент Моресмо является директором «Ролан Гаррос».