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Мирра Андреева — самая молодая теннисистка с 1995 года, вышедшая в основу «Ролан Гаррос»

143-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо в 1995 году, которой удалось преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции.

Мирра Андреева — самая молодая теннисистка с 1995 года, вышедшая в основу «Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

Напомним, в финале квалификации Андреева в упорной борьбе обыграла первую сеяную, представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано со счётом 7:6 (10:8), 6:4.

На данный момент Андреевой 16 лет и 16 дней. В более раннем возрасте в последний раз пробивалась в основу «Ролан Гаррос» именно Моресмо. Будущей двукратной чемпионке турниров «Большого шлема» и первой ракетке мира тогда, в 1995 году, было 15 лет и 10 месяцев. Примечательно, что в данный момент Моресмо является директором «Ролан Гаррос».

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