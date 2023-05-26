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Эрика Андреева проиграла Ольге Данилович в финале квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, 147-я ракетка мира Эрика Андреева проиграла в финальном матче квалификационного этапа турнира «Ролан Гаррос», проходящего в Париже (Франция). 19-летняя спортсменка в двух сетах была обыграна 104-й ракеткой мира из Сербии Ольгой Данилович. Встреча теннисисток завершилась со счётом 2:6, 4:6.

Эрика Андреева проиграла в финале квалификации «Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

Мачт спортсменок продолжался 1 час 26 минут. Эрика Андреева за это время реализовала один брейк-пойнт и допустила три двойные ошибки. Ольга Данилович, в свою очередь, выполнила один эйс, реализовала четыре брейк-пойнта, а также допустила три двойные ошибки.

Это была вторая личная встреча теннисисток, в прошлый раз победа тоже осталась за представительницей Сербии.

Соперница Ольги Данилович в первом круге турнира «Ролан Гаррос» будет известна позже.

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