Фото: французский теннисист заплакал после выхода в основу турнира «Ролан Гаррос»

Французский теннисист, бывшая десятая ракетка мира, ныне занимающий 670-е место в рейтинге ATP, Люка Пуй заплакал после победы в квалификации турнира «Ролан Гаррос» и выхода в основную сетку соревнований. На трибуне в это время плакала его жена.

29-летний спортсмен долгое время боролся с депрессией, из-за которой в 2022 году даже хотел завершить профессиональную карьеру. Он признавался, что не мог выходить из дома, спал по одному часу в сутки и много пил. В прошлом сезоне Пуй завершил выступления в июне после поражения в первом круге «Челленджера» в Илкли (Великобритания).