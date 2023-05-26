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Победивший депрессию Люка Пуй заплакал после выхода в основу турнира «Ролан Гаррос»

Французский теннисист, бывшая десятая ракетка мира, ныне занимающий 670-е место в рейтинге ATP, Люка Пуй заплакал после победы в квалификации турнира «Ролан Гаррос» и выхода в основную сетку соревнований. На трибуне в это время плакала его жена.

Фото: французский теннисист заплакал после выхода в основу турнира «Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

29-летний спортсмен долгое время боролся с депрессией, из-за которой в 2022 году даже хотел завершить профессиональную карьеру. Он признавался, что не мог выходить из дома, спал по одному часу в сутки и много пил. В прошлом сезоне Пуй завершил выступления в июне после поражения в первом круге «Челленджера» в Илкли (Великобритания).

Скриншот

В финале квалификационного раунда «Ролан Гаррос» француз обыграл австрийского теннисиста белорусского происхождения Юрия Родионова со счётом 1:6, 7:5, 6:0.

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