Появилось видео инцидента со шведским теннисистом, разбившим ракетку о судейское кресло
В Сети появились видео инцидента со шведским тенниситом Микаэлем Имером, который разбил ракетку об судейское кресло во время матча 1/8 финала Открытого чемпионата Лиона против француза Артура Филса. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Конфликт произошел в первом сете, который выигрывал француз. Имера возмутил отказ арбитра спуститься и посмотреть отметку мяча на корте. Игра продолжилась, Филс сделал брейк, после чего швед вышел из себя и стал бить ракеткой по судейской вышке, разбив ее в дребезги. Ручку от нее он бросил на корт.
После этого судья обсудил инцидент с официальным лицом турнира, который заявил о дисквалификации Имера. Филс выиграл матч технической победой при счете 6:5 в его пользу. Сам Имер заявил, что никогда не видел, чтобы рефери отказывался спускаться со своего места и проверять отметку.