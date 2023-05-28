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Стефанос Циципас одержал победу над Иржи Веселы в первом круге «Ролан Гарроса»

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас, один из фаворитов турнира «Ролан Гаррос», вырвал победу в напряжённом матче первого круга турнира, в котором он играл с чешским теннисистом, 452-й ракеткой мира Иржи Веселы. Встреча спортсменов завершилась в четырёх сетах со счётом 7:5, 6:3, 4:6, 7:6 (9:7).

Циципас одержал победу над Иржи Веселы в первом круге «Ролан Гарроса»
© globallookpress.com

Теннисисты провели на корте 3 часа 13 минут. Стефанос Циципас за это время выполнил 12 эйсов, реализовал 4 брейк-пойнта из 11, а также допустил четыре двойные ошибки. На счету Иржи Веселы 11 эйсов, три реализованных брейк-пойнта из семи и пять двойных ошибок.

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