Медведев рассказал о своих эмоциях перед выступлением на "Ролан Гаррос"

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего выступления на "Ролан Гаррос".
На прошлой неделе 27-летний спортсмен выиграл турнир серии "Мастерс" в Риме с призовым фондом свыше 7,7 миллиона евро. Это 20-й в карьере трофей и первый на грунте.
"Возможно, у меня больше, чем обычно ожиданий от "Ролан Гаррос". Ты должен использовать эту уверенность, но не становиться самоуверенным, потому что именно в этом и кроется опасность. Возможно, теперь я напрягаюсь немного меньше, когда играю на грунте. Сейчас все в порядке. Я уверен. Постараюсь использовать это на турнире, а потом посмотрим, что получится", - приводит слова россиянина tennismajors.com.
Основная сетка "Ролан Гаррос" стартует 28 мая и завершится 11 июня. Призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет €49 600 000.
Ранее сообщалось, что Медведев стал 10-м действующим теннисистом, выигравшим титулы на всех типах покрытий.