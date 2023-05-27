Медведев рассказал о своих эмоциях перед выступлением на "Ролан Гаррос"

"Возможно, у меня больше, чем обычно ожиданий от "Ролан Гаррос". Ты должен использовать эту уверенность, но не становиться самоуверенным, потому что именно в этом и кроется опасность. Возможно, теперь я напрягаюсь немного меньше, когда играю на грунте. Сейчас все в порядке. Я уверен. Постараюсь использовать это на турнире, а потом посмотрим, что получится", - приводит слова россиянина tennismajors.com.