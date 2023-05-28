Болельщики освистали Костюк за отказ пожимать руку Соболенко

Сегодня вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») обыграла представительницу Украины Марту Костюк со счетом 6:3, 6:2.

Соболенко один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

После окончания матча украинская теннисистка отказалась пожимать руку своему оппоненту. Стоит отметить, что это вызвало бурную реакцию французской публики на стадионе. Болельщики освистали Костюк за отказ от рукопожатия.

В следующем туре Соболенко сыграет с победительницей матча матча Панна Удварди (Венгрия) – Ирина Шиманович (Беларусь).