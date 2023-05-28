Чесноков назвал фаворитов «Ролан Гаррос»

— Для меня есть четыре игрока, которые могут претендовать на титул «Ролан Гаррос» — Джокович, Алькарас, Руне и Медведев. Также могут побороться Рублев, Хачанов и Циципас. Они все играют невероятно здорово, но им будет крайне тяжело. Посмотрим, кто как готовился! — сказал Чесноков Sport24.