Синнер: Алькарас — самый разносторонний теннисист прямо сейчас

«Думаю, на данный момент Алькарас — самый разносторонний игрок. Он может делать на корте практически всё, найти его слабые стороны очень сложно. Возможно, его удар слева чуть хуже, чем справа. Он выкладывается на 100% в каждом ударе. Я тоже так делаю. Думаю, мы играем в одинаковый теннис. Вот почему наши матчи бывают очень интересными. Мы трудолюбивы и идём своей дорогой. Я был бы рад бороться с Карлосом за лидерство в течение 10-15 лет, но есть и другие игроки», — приводит слова Синнера пресс-служба «Ролан Гаррос».