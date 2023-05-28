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Синнер: Алькарас — самый разносторонний теннисист прямо сейчас

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением об испанце Карлосе Алькарасе.

Синнер: Алькарас — самый разносторонний теннисист прямо сейчас
© globallookpress.com

«Думаю, на данный момент Алькарас — самый разносторонний игрок. Он может делать на корте практически всё, найти его слабые стороны очень сложно. Возможно, его удар слева чуть хуже, чем справа. Он выкладывается на 100% в каждом ударе. Я тоже так делаю. Думаю, мы играем в одинаковый теннис. Вот почему наши матчи бывают очень интересными. Мы трудолюбивы и идём своей дорогой. Я был бы рад бороться с Карлосом за лидерство в течение 10-15 лет, но есть и другие игроки», — приводит слова Синнера пресс-служба «Ролан Гаррос».

Завтра, 29 мая, Синнер сыграет в матче первого круга «Ролан Гаррос» с французом Александром Мюллером. Начало встречи — не раньше 12:00 мск.

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