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Теннисист Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос» после победы над Джере

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», проходящего в столице Франции Париже.

Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
© Газета.Ru

Вторая ракетка России и седьмая мира в стартовом матче одержал победу над сербом Ласло Джере, занимающим 57-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Россиянин выиграл поединок в четырех сетах со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Соперником Рублева по второму раунду «Ролан Гаррос» станет победитель в матче французских теннисистов Артура Казо и Корентена Муте.

Напомним, что ранее во второй круг Открытого чемпионата Франции вышел Карен Хачанов, обыгравший представителя Франции Констана Летьена. Он уступил в двух первых сетах, но в итоге вырвал победу со счетом 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Помимо Рублева и Хачанова, в основной сетке турнира участвуют Даниил Медведев, Аслан Карацев и Александр Шевченко.

«Ролан Гаррос» стартовал 28 мая и завершится 11 июня. Призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет €49 600 000.

Ранее советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о победе Карена Хачанова над французом Констаном Летьеном в первом круге «Ролан Гаррос».

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