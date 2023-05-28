Рахимова одержала разгромную победу на старте «Ролан Гаррос»

В стартовом матче «Ролан Гаррос» Рахимова со счётом 6:0, 6:3 обыграла 180-ю ракетку мира чешку Сару Бейлек (Q). Встреча теннисисток продлилась 58 минут. Рахимова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Бейлек ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта их трёх заработанных.