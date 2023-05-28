Шевченко одержал победу в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Александр Шевченко оказался сильнее представителя Германии Оскара Отте в первом круге турнира «Ролан Гаррос».

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Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2) в пользу 84-й ракетки мира.

22-летний победитель шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал девять брейк-пойнтов из 19.

На счету немецкого соперника – восемь эйсов, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 19.