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Шевченко одержал победу над Отте в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Александр Шевченко оказался сильнее представителя Германии Оскара Отте в первом круге турнира «Ролан Гаррос».

Шевченко одержал победу в матче первого круга «Ролан Гаррос»
© Советский спорт

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:1, 7:6 (7:2) в пользу 84-й ракетки мира.

22-летний победитель шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал девять брейк-пойнтов из 19.

На счету немецкого соперника – восемь эйсов, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 19.

Добавим, что в следующем раунде соревнований во Франции Шевченко проведет матч против итальянского теннисиста Лоренцо Музетти.

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