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Французы обрушились с критикой на украинскую теннисистку

Читатели французского журнала Le Point негативно высказались о поведении украинской теннисистки Марты Костюк, которая демонстративно отказалась пожать руку белоруске Арине Соболенко после матча Открытого чемпионата Франции. Об этом пишет РИА Новости.

Французы обрушились с критикой на украинскую теннисистку
© globallookpress.com

Соболенко одержала победу в матче с Костюк (6:3, 6:2) в первом круге «Ролан Гаррос», после чего не стала пожимать своей оппонентке руку. Зрители на трибунах не оценили такой поступок и освистали ее. Украинка позже пожаловалась, что не ожидала от болельщиков такой реакции, и выразила мнение, что им должно быть стыдно за свое поведение.

Читатели Le Point с ней не согласились.

«Разве на "Ролан Гаррос" не существует правил хорошего поведения, которым должны подчиняться игроки? А правила приличия и вежливости? Это благородный вид спорта, в котором необходимо соблюдать правила и обычаи», — написал пользователь ORDRE PUBLIC, добавив, что правила хорошего тона в спорте еще никто не отменял.

Пользователь R. de Thilay высказал аналогичную точку зрения, пояснив, что понимает болельщиков на трибуне и их негативную реакцию, так как fair-play в спорте должен соблюдаться, и не Украине менять эти правила.

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Beaudevant подчеркнул, что в спорте должно сохраняться уважение к своему противнику. В это случае украинская теннисистка утратила свои игровые качества и проявила себя с худшей стороны.

«Спорт, насколько это возможно, всегда должен быть оторван от политики», — заключил Beaudevant.

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