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Павлюченкова вышла в следующий раунд «Ролан Гаррос», где сыграет с Самсоновой

333-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в следующий раунд «Ролан Гаррос», обыграв в матче первого круга представительницу Чехии Линду Фрухвиртову (59-я в рейтинге WTA).

Павлюченкова вышла в следующий раунд «Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

Игра завершилась уверенной победой российской теннисистки со счётом 6:2, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету её соперницы один эйс, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франциии Анастасия Павлюченкова сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой, уверенно обыгравшей в матче первого круга американку Кэти Волынец (6:0, 6:1).

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