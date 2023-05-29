Циципас рассказал, как отнёсся к танцу Медведева после их матча

«Видимо, теперь мы будем так праздновать с ним победы. Обиделся ли я или был разозлён? Нет, конечно, нет. Это было весело. Ранее я и сам танцевал после победы», — сказал Циципас на пресс-конференции после стартового матча на «Ролан Гаррос».