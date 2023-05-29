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Циципас рассказал, как отнёсся к танцу Медведева после их матча

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поведение россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Медведев обыграл в полуфинале Циципаса, а затем станцевал прямо на корте. Ранее сам Циципас аналогичным образом отметил победу над Медведевым на другом турнире.

Циципас рассказал, как отнёсся к танцу Медведева после их матча
© Betassist

Многие восприняли поведение россиянина, как знатный троллинг в адрес соперника. Но сам Циципас заявил, что не обиделся на Медведева.

«Видимо, теперь мы будем так праздновать с ним победы. Обиделся ли я или был разозлён? Нет, конечно, нет. Это было весело. Ранее я и сам танцевал после победы», — сказал Циципас на пресс-конференции после стартового матча на «Ролан Гаррос».

Напомним, что у Медведева и Циципаса сложные отношения. Ещё несколько лет назад во время одного из матчей они жёстко поругались друг с другом.

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