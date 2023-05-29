Экс-тренер Серены Уильямс назвал текущий «Ролан Гаррос» первым "настоящим" за 15 лет

Известный тренер Рик Макки, который работал с Сереной Уильямс, Энди Роддиком, Марией Шараповой и другими известными теннисистами, высказался о турнире «Ролан Гаррос» — 2023. По его мнению, в этом году, благодаря отсутствию на турнире Рафаэля Надаля, другие спортсмены получат шанс побороться за первое место.