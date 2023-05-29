Американский журналист осудил болельщиков, освиставших украинскую теннисистку

«Не соглашаться с Костюк, отказавшейся жать руку Соболенко — нормально. Освистывать её за это – нет», — написал журналист в своём аккаунте в социальных сетях

Напомним, Костюк демонстративно не жмет руки русским и белорусским коллегам после игр, тем самым выражая свое несогласие с конфликтом России и Украины. Проиграв второй ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко, Костюк в очередной раз отказалась от рукопожатия, после чего столкнулась с осудительным освистыванием болельщиков.