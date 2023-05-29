Россиянин Карацев пробился во второй круг «Ролан Гаррос»

В матче первого круга Карацев, который пробился в основную сетку через квалификацию, одержал победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным. Встреча продолжалась чуть менее трех часов и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2 в пользу россиянина.