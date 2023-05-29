$80.06+0.0985.90-0.02
21 минуту назад

Джокович стартовал на «Ролан Гаррос» с уверенной победы над Ковачевичем

Чемпионат.comиещё 4

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга Открытого чемпионата Франции третий сеяный Джокович нанёс поражение представителю США Александру Ковачевичу со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

Джокович стартовал на «Ролан Гаррос» с уверенной победы над Ковачевичем
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Джокович 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, четыре двойные ошибки и два брейк-пойнта.

Для Джоковича это уже 19-й «Ролан Гаррос». В 2016 и 2021 годах Новак выигрывал турнир. Ковачевич дебютировал в основной сетке турнира «Большого шлема».

Во втором круге соревнований «Большого шлема» во Франции Джокович встретится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

Теннис,Мартон Фучович,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий