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Россиянка Аванесян обыграла Бенчич в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, игры которого проходят на кортах с грунтовым покрытием.

Россиянка Аванесян обыграла Бенчич в первом круге «Ролан Гаррос»
© Betassist

В матче первого раунда «Ролан Гаррос» Аванесян обыграла представительницу Швейцарию Белинду Бенчич. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась победой 20-летней россиянки в трёх сетах со счётом 6:3, 2:6, 6:4.

Аванесян сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. Её соперница не выполнила ни одной подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Аванесян сыграет с француженкой Леолией Жанжан, которая в первом раунде обыграла австралийку Кимберли Биррелл (6:4, 6:7 (6:8), 6:3).

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