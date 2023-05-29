Россиянка Аванесян обыграла Бенчич в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, игры которого проходят на кортах с грунтовым покрытием.

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В матче первого раунда «Ролан Гаррос» Аванесян обыграла представительницу Швейцарию Белинду Бенчич. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась победой 20-летней россиянки в трёх сетах со счётом 6:3, 2:6, 6:4.

Аванесян сделала две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. Её соперница не выполнила ни одной подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов.