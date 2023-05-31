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Министр спорта Франции назвала заявление Джоковича неуместным для Roland Garros

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала заявление сербского теннисиста Новака Джоковича, сделанное после матча первого круга Roland Garros, неуместным и "очень политическим". Комментарий министра в среду приводит AFP.

Министр спорта Франции назвала заявление Джоковича неуместным для Roland Garros
© globallookpress.com

"Это неуместно, это не должно повториться в будущем", - сказала Удеа-Кастера.

Также она добавила, что данное послание является "воинственным" и "очень политическим".

В понедельник Джокович после победы над американцем Александром Ковачевичем в матче первого круга Roland Garros написал на телевизионной камере "Косово - это сердце Сербии! Стоп насилию". Организаторы соревнований - Федерация тенниса Франции - отказались занимать какую-либо позицию относительно действий серба, однако заявили, что не станут наказывать спортсмена за его поступок, поскольку правила турниров Большого шлема официально не запрещают теннисистам говорить о чем-либо.

Джокович является третьей ракеткой мира и одним из рекордсменов по победам на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде. На счету серба и испанца Рафаэля Надаля по 22 титула.

В понедельник сотрудники Международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР) атаковали сербов, протестовавших с утра перед административным зданием в муниципалитете Звечан в Автономном крае Косово и Метохия.

Президент Сербии Александар Вучич обратился 26 мая к представителям Североатлантического альянса с призывом о срочном принятии мер для прекращения насильственных действий над сербами в Косове. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия Сербии приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии и готова выполнить любое задание, которое ей даст Вучич.

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