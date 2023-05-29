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Блинкова обыграла Бонавантюр в первом круге «Ролан Гаррос», отдав сопернице два гейма

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, матчи которого проходят в Париже на кортах с грунтовым покрытием.

Блинкова обыграла Бонавантюр в первом круге «Ролан Гаррос»
© Betassist

В игре первого раунда «Ролан Гаррос» Блинкова победила представительницу Бельгии Исалин Бонавантюр. Встреча продолжалась 56 минут и завершилась победой 24-летней россиянки в двух сетах со счётом 6:0, 6:2.

Блинкова сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Её соперница не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге соревнований Блинкова сыграет с победительницей матча между француженкой Каролин Гарсией и китаянкой Сю Ван.

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