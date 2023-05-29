Блинкова обыграла Бонавантюр в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, матчи которого проходят в Париже на кортах с грунтовым покрытием.

В игре первого раунда «Ролан Гаррос» Блинкова победила представительницу Бельгии Исалин Бонавантюр. Встреча продолжалась 56 минут и завершилась победой 24-летней россиянки в двух сетах со счётом 6:0, 6:2.

Блинкова сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Её соперница не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и не смогла заработать ни одного брейк-пойнта.