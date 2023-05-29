$80.06+0.0985.90-0.02
53 минуты назад

Вероника Кудерметова потерпела поражение от 100-й ракетки мира на старте «Ролан Гаррос»

Чемпионат.comиещё 2

11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова сенсационно завершила выступление в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Кудерметова потерпела поражение от 100-й ракетки мира на старте «Ролан Гаррос»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В стартовом для себя матче Кудерметова (11) со счётом 3:6, 1:6 проиграла 100-й ракетке мира представительнице Словакии Анне Шмидловой. Встреча продлилась 1 час и 20 минут. Кудерметова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Шмидловой один эйс, одна двойная ошибка и семь реализованных брейк-пойнтов из десяти заработанных.

Стоит отметить, что Кудерметова лишь один раз за весь матч взяла свою подачу.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Теннис,Вероника Кудерметова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий