У Медведева пошла кровь из носа во время матча

В эти минуты проходит матч первого круга «Ролан Гаррос», в котором первая ракетка России Даниил Медведев (вторая ракетка мира) играет с представителем Бразилии Тьяго Уайлдом (172-й в рейтинге ATP).

В конце третьей партии у российского теннисиста пошла кровь из носа, после чего он вынужденно взял медицинский тайм-аут. Это, однако, не помешало Даниилу — спустя незначительное количество времени он продолжил матч и довёл дело до победы. Промежуточный счёт после трёх сетов — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2 в пользу Медведева.