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Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос», уверенно одолев Маркету Вондроушову

Российская теннисистка Дарья Касаткина, девятая ракетка мира, уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос», в двух сетах обыграв чешскую спортсменку Маркету Вондроушову, 60-ю ракетку мира. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
© РИА Новости

Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты. За это время Дарья Касаткина реализовала 4 брейк-пойнта из 11 и допустила две двойные ошибки. Маркета Вондроушова, в свою очередь, реализовала 2 брейк-пойнта из 12 и совершила две двойные ошибки.

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