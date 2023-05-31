Дарья Касаткина вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина , девятая ракетка мира, уверенно вышла в третий круг «Ролан Гаррос», в двух сетах обыграв чешскую спортсменку Маркету Вондроушову, 60-ю ракетку мира. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты. За это время Дарья Касаткина реализовала 4 брейк-пойнта из 11 и допустила две двойные ошибки. Маркета Вондроушова, в свою очередь, реализовала 2 брейк-пойнта из 12 и совершила две двойные ошибки.