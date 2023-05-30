Немецкий теннисист Зверев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа.

Фото: Betassist Betassist

В первом раунде «Ролан Гаррос» Зверев обыграл представителя Южной Африки Ллойда Харриса. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и закончилась победой спортсмена из Германии в трёх сетах со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1.

Зверев сделал десять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его оппонент выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми.