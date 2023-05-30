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46 минут назад

Зверев обыграл Харриса в первом круге «Ролан Гаррос»

Betassist

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа.

Немецкий теннисист Зверев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Фото: BetassistBetassist

В первом раунде «Ролан Гаррос» Зверев обыграл представителя Южной Африки Ллойда Харриса. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и закончилась победой спортсмена из Германии в трёх сетах со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1.

Зверев сделал десять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его оппонент выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми.

Во втором круге Зверев сыграет с представителем Словакии Алексом Молчаном, который в первом раунде соревнований обыграл француза Хьюго Гастона (6:1, 7:6 (7:4), 6:4).

Теннис,Алекс Молчан,Александр Зверев,
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