Медведев сенсационно уступил 172-й ракетке мира

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, сенсационно уступив в матче первого круга представителю Бразилии Тьяго Уайлду (172-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой бразильского теннисиста в пяти сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

Общая продолжительность матча составила 4 часа 15 минут. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету его соперника два эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Тьяго Уайлд сыграет с победителем противостояния Кентен Алис (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина).