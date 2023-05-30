Рыбакина обыграла Фрухвиртову в первом круге «Ролан Гаррос»

Чемпионка Уимблдона стартовала с уверенной победы.

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Победительница Уимблдона-2021, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, игры которого проходят на кортах с грунтовым покрытием.

В матче первого раунда «Ролан Гаррос» Рыбакина обыграла представительницу Чехии Бренду Фрухвиртову. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась победой 23-летней спортсменки из Казахстана в двух сетах со счётом 6:4, 6:2.

Рыбакина сделала девять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница не выполнила ни одной подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из семи брейк-пойнтов.