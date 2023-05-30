$80.69+0.6386.51+0.61

Даниил Медведев не может пройти дальше 4-го круга на 4-м турнире «Большого шлема» подряд

«Ролан Гаррос» — 2023 стал четвёртым подряд турниром «Большого шлема», на котором вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев не смог пройти дальше четвёртого круга. Именно на этой стадии Даниил завершил Открытый чемпионат Франции и US Open в 2022 году. На Australian Open – 2023 Медведев остановился в третьем раунде. И вот теперь в Париже не смог преодолеть барьер первого круга.

Медведев не может пройти дальше 4-го круга на 4-м турнире «Большого шлема» подряд
© Чемпионат.com

Сенсационное поражение нанёс Медведеву 172-я ракетка мира бразильский теннисист Тьяго Уайлд, начавший соревнования с квалификации. За 4 часа 15 минут дебютант «Ролан Гаррос» обыграл вторую ракетку мира со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

Напомним, последний раз Медведев пробирался по сетке дальше четвёртого круга на Australian Open — 2022 (финалист).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий