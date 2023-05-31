Президент Федерации тенниса России заступился за проигравшего Медведева

"Сенсация, конечно, если смотреть по рейтингу. Даня проигрывал прежде всего в розыгрыше приема второй подаче, он слишком много был в защите в розыгрыше второго мяча, - сказал Тарпищев. - Конечно, и двойных ошибок было много. И когда повел по сетам 2-1, то надо было добавить, а у него наступило если не расслабление, то уверенность, что уже все, победа не уйдет".