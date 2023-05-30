Медведев прокомментировал вылет с «Ролан Гаррос»

Теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису. Он сказал, что счастлив, что грунтовый сезон закончился, передает РИА «Новости».

«И я снова счастлив. Сегодня был ветер, сухой корт и я наелся глины», — сказал он.

Медведев отметил, что ему не нравится «глотать глину» и находить ее в сумках, ботинках и на белых носках, которые приходится выбрасывать. Теннисист поделился, что собирается отдохнуть и хорошо провести время, хотя он «был бы не против остаться в Париже подольше».