Медведев прокомментировал вылет с «Ролан Гаррос»
Теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису. Он сказал, что счастлив, что грунтовый сезон закончился, передает РИА «Новости».
По словам Медведева, он становится счастливым «каждый раз, когда грунтовый сезон заканчивается».
«И я снова счастлив. Сегодня был ветер, сухой корт и я наелся глины», — сказал он.
Медведев отметил, что ему не нравится «глотать глину» и находить ее в сумках, ботинках и на белых носках, которые приходится выбрасывать. Теннисист поделился, что собирается отдохнуть и хорошо провести время, хотя он «был бы не против остаться в Париже подольше».
Напомним, что Медведев занял второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, уступив бразильцу Тьяго Уайлду. Россиянин впервые проиграл в первом круге турнира с 2020 года.