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Медведев прокомментировал вылет с «Ролан Гаррос»

Теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису. Он сказал, что счастлив, что грунтовый сезон закончился, передает РИА «Новости».

Медведев прокомментировал вылет с «Ролан Гаррос»
©  Twitter римского "Мастерса"

По словам Медведева, он становится счастливым «каждый раз, когда грунтовый сезон заканчивается».

«И я снова счастлив. Сегодня был ветер, сухой корт и я наелся глины», — сказал он.

Медведев отметил, что ему не нравится «глотать глину» и находить ее в сумках, ботинках и на белых носках, которые приходится выбрасывать. Теннисист поделился, что собирается отдохнуть и хорошо провести время, хотя он «был бы не против остаться в Париже подольше».

Медведев сенсационно уступил 172-й ракетке мира

Напомним, что Медведев занял второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, уступив бразильцу Тьяго Уайлду. Россиянин впервые проиграл в первом круге турнира с 2020 года.

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