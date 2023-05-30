Эрика Андреева завершила выступление на «Ролан Гаррос», уступив в первом круге
Россиянка не смогла остановить американку Наварро.
Российская теннисистка Эрика Андреева завершила выступление на турнире «Ролан Гаррос». 147-я ракетка мира Андреева в матче первого круга уступила американке Эмме Наварро.
Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:3, 4:6. Соперницы провели на корте 2 часа 2 минуты.
Андреева вышла в основную сетку турнира в качестве лаки-лузера. В свою очередь Наварро получила уайлд-кард на турнир.
Андреева сделала один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Её соперница ни разу не подала навылет, один раз допустила ошибку на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Наварро будет Бьянка Андрееску из Канады.
Напомним, что ранее во второй круг «Ролан Гаррос» вышла родная сестра Эрики, Мирра Андреева.