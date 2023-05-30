Эрика Андреева завершила выступление на «Ролан Гаррос», уступив в первом круге

Андреева вышла в основную сетку турнира в качестве лаки-лузера. В свою очередь Наварро получила уайлд-кард на турнир.

Андреева сделала один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Её соперница ни разу не подала навылет, один раз допустила ошибку на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.