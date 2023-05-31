"Несмотря на то что Новак Джокович является одним из лучших теннисистов, подобное поведение недопустимо, так как это создает опасный прецедент, когда спорт может использоваться в качестве платформы для политических сообщений, программ и пропаганды", - говорится в письмах Красники, потребовавшего открыть против сербского теннисиста дисциплинарное дело.