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Олимпийский комитет Косово призвал наказать Джоковича за заявление на "Ролан Гаррос"

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Косово Исмет Красники направил письма главам Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации тенниса (ITF) с просьбой наказать сербского теннисиста Новака Джоковича, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НОК Косово.

"Несмотря на то что Новак Джокович является одним из лучших теннисистов, подобное поведение недопустимо, так как это создает опасный прецедент, когда спорт может использоваться в качестве платформы для политических сообщений, программ и пропаганды", - говорится в письмах Красники, потребовавшего открыть против сербского теннисиста дисциплинарное дело.

После первой игры на Открытом чемпионате Франции, прошедшей 29 мая, Джокович написал на объективе камеры: "Косово — сердце Сербии. Остановите насилие".

В «Ролан Гаррос» отреагировали на политическое высказывание Джоковича

29 мая между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан начались столкновения. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. В ответ участники акции стали швырять в силовиков булыжники и тяжелые предметы. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в результате инцидента пострадали 52 серба.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Даниила Медведева в первом круге "Ролан Гаррос".

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