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Азаренко поругалась с судьями на матче «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во время стартового матча на «Ролан Гаррос» с канадкой Бьянкой Андрееску осталась недовольна работой судей. Она назвала судью бесполезным.

Белоруска Азаренко поругалась с судьями на матче «Ролан Гаррос»
© Betassist

Представительница Беларуси была недовольна определением аута во время третьего гейма первого сета. Виктория заявила, что судья оставляет фальшивые следы от мяча на покрытии. По мнению белоруски, нужно переходить на электронную систему.

«Посмотрите, вы оставляете следы своим пальцем! Надо использовать электронную систему. Вы, ребята, тут бесполезны», — сказала Азаренко во время игры.

Виктории в итоге не удалось выйти во второй круг турнира. Она уступила со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

Следующей соперницей Андрееску будет американка Эмма Наварро. Ранее она обыграла россиянку Эрику Андрееву.

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