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Циципас о том, веселятся ли игроки на корте: «Мы же не в офисе, а на улице, играем в теннис, путешествуем по всему миру. Так что это особенная профессия»

Стефанос Циципас, вышедший в третий круг «Ролан Гаррос», ответил на вопрос, насколько тяжело веселиться на корте.

Циципас рассказал, веселятся ли игроки на корте
© РИА Новости

Во втором круге он обыграл Роберто Карбаллеса Баэну - 6:3, 7:6(4), 6:2.

«Мы это делаем каждый день. Наша работа сопровождается мучениями и болью. У нас есть возможность разделить это шоу с большим количеством людей, но это требует огромной сосредоточенности и усилий.

Иногда легко забыть, что это должно быть весело – скорее не работой, а игрой. Мы же не в офисе, а на улице, играем в теннис, путешествуем по всему миру. Так что это особенная профессия. И если добавлять в работу веселье, то карьера будет длиннее, а наше состояние – лучше», – сказал Циципас в интервью на корте.

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