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Латвийская теннисистка Остапенко обматерила болельщицу во время матча «Ролан Гаррос»

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не совладала с эмоциями во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции — 2023 с представительницей США Питон Стирнс. Остапенко потерпела поражение со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

Латвийская теннисистка обматерила болельщицу во время матча «Ролан Гаррос»
© Betassist

В первом сете Остапенко нагрубила болельщице, которая находилась за спиной теннисистки. Латвийская спортсменка на русском языке в грубой форме призвала зрителя замолчать. Видео с инцидентом завирусилось в социальных сетях.

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Матч длился 1 час 43 минуты. Остапенко выполнила три эйса, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила четыре ошибки на подаче. Стирнс один раз подала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов и три раза ошиблась на подаче.

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