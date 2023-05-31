Латвийская теннисистка обматерила болельщицу во время матча «Ролан Гаррос»

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не совладала с эмоциями во время матча второго круга Открытого чемпионата Франции — 2023 с представительницей США Питон Стирнс. Остапенко потерпела поражение со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

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В первом сете Остапенко нагрубила болельщице, которая находилась за спиной теннисистки. Латвийская спортсменка на русском языке в грубой форме призвала зрителя замолчать. Видео с инцидентом завирусилось в социальных сетях.