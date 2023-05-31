Блинкова переиграла пятую ракетку мира во втором круге «Ролан Гаррос»

56-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Блинкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга в трёх партиях она переиграла пятую ракетку мира Каролин Гарсию со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. Блинкова выполнила пять эйсов, реализовала пять из десяти брейк-пойнтов и допустила восемь двойных ошибок. На счету Гарсии четыре эйса, четыре реализованных брейк-поинтов из 18, а также семь двойных ошибок.