Стало известно, в какое время начнут свои матчи Рублёв, Касаткина и другие россияне 2 июня

Стало известно, в какое время российские теннисисты сыграют на «Ролан Гаррос» — 2023 завтра, 2 июня. В этот день в 16 поединках у мужчин и женщин (по 8) примут участие 8 россиян, причём две теннисистки сыграют друг с другом.