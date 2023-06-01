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Стало известно, в какое время начнут свои матчи Рублёв, Касаткина и другие россияне 2 июня

Стало известно, в какое время российские теннисисты сыграют на «Ролан Гаррос» — 2023 завтра, 2 июня. В этот день в 16 поединках у мужчин и женщин (по 8) примут участие 8 россиян, причём две теннисистки сыграют друг с другом.

Стало известно, в какое время начнут свои матчи Рублёв, Касаткина и другие россияне 2 июня
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Теннис. «Ролан Гаррос» — 2023. Расписание на 2 июня. Матчи с участием россиян. Примерное время начала:
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